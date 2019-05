Vlaams Belang wint, N-VA krijgt klappen in Roeselare

In de eerste resultaten voor het kanton Roeselare komt Vlaams Belang als grootste winnaar uit de bus. N-VA, dat in 2014 afgetekend de grootste partij was in dit kanton verliest fors.

In Roeselare zijn 40 van de 66 bureaus geteld. In die voorlopige resultaten voor de Kamer wordt Vlaams Belang de grootste partij met 22,6 % van de stemmen. Daarna volgt N-VA (21,8 %) met Roeselarenaar Brecht Vermeulen op de zesde plaats op de Kamerlijst. Het is voorlopig lang niet zeker of hij zijn Kamerzetel zal kunnen behouden. N-VA verliest wel meer dan 10% in vergelijking met 2014.

Ook CD&V gaat achteruit en haalt voorlopig net geen 20%. Kamerlid en schepen Nathalie Muylle uit Roeselare stond tweede op de West-Vlaamse kamerlijst van CD&V. Ook sp.a en Open Vld verliezen in kanton Roeselare, Groen stijgt lichtjes tot 8,4%.

Lees verder onder de afbeelding:

Op de Vlaamse lijst was het in kieskanton Roeselare uitkijken naar de score van Bart Dochy uit Ledegem, die na Hilde Crevits als tweede stond op de CD&V lijst. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen, want CD&V volgt hier veel dichter op Vlaams Belang, al verliest de partij wel in vergelijking met 2014. Bij Vlaams Belang is Lut Deforche - Degroote met haar tweede plaats op de lijst zeker van een zitje in het Vlaams Parlement.

Ook hier verliest N-VA fors, en ook sp.a gaat achteruit. Open Vld en Groen blijven min of meer gelijk.