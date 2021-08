Vlaams Belang wil Brugse museumdichter Delphine Lecompte weg

Dat zegt hij na een lezersbrief van haar in Humo. Ze schreef die naar aanleiding van een recent geval van pedofilie waarbij een tv-acteur zou bij betrokken zijn. "Op sociale media verschenen er reeds heel wat verontwaardigde reacties op de open brief van Delphine Lecompte. Walgelijk, degoutant en verwerpelijk, luidde het velen," zegt hij.

"Negatieve publiciteit"

In december 2020 werd Lecompte door schepen Nico Blontrock aangesteld als museumdichter. Het was de bedoeling dat Lecompte een aantal gedichten schreef met als uitgangspunt museumobjecten uit de collecties van Musea Brugge. De schepen van cultuur hoopte met Lecompte ook nieuwe geïnteresseerden naar musea te halen. "Ik kan mij moeilijk voorstellen dat schepen Blontrock nog steeds achter de visie staat dat we met Delphine Lecompte extra publiek voor onze musea Brugge aan te trekken, wel integendeel. Lecompte zorgt volgens mij na haar open brief alleen maar voor negatieve publiciteit voor onze stad en onze musea. Ik eis dan ook dat de samenwerking tussen stad Brugge en Delphine Lecompte per direct wordt stopgezet."

Reactie van het stadsbestuur

"Wij staan, zeer uitdrukkelijk, niet achter de uitspraken van Delphine Lecompte over pedofilie, en willen ons hier dan ook duidelijk van distantiëren”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Tegelijk staan we als stadsbestuur voor het recht op vrije mening en artistieke vrijheid. We zullen in deze kwestie dus geen verdere stappen zetten.”

De geplande activiteiten in het kader van het Museumdichterschap van Delphine Lecompte zullen tot nader order doorgaan. Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “De lezersbrief van mevrouw Lecompte staat volledig los van de artistieke opdracht die we haar met Musea Brugge gaven. Haar persoonlijke standpunt over dit onderwerp – dat we geenszins delen – heeft hier geen verdere invloed op.”