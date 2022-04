Vlaams Belang strijdt mee voor ondergrondse aanleg hoogspanningslijn

Vlaams Belang heeft vanmorgen actie gevoerd in de buurt van autosnelweg E403 in Lichtervelde. De partij wil dat de hoogspanningslijnen van het Ventilusproject ondergronds worden aangelegd. Netbeheerder Elia wil die bovengronds.

Ventilus is de hoogspanningslijn die Elia wil aanleggen om de elektriciteit vanop zee naar het binnenland te transporteren, langs de E403 tot in Avelgem. Het project zorgde al voor heel wat beroering. In de buurt van de hoogspanningslijn vrezen mensen voor hun gezondheid en voor waardevermindering voor hun huis. Landbouwers zijn dan weer bezorgd voor de schadelijke effecten op hun vee en gewassen. In hun verzet krijgen nu dus steun van Vlaams Belang.

"Te duur"

Daarom pleiten heel wat buurtbewoners voor een hoogspanningslijn onder de grond. Volgens onderzoeken zou dat perfect haalbaar moeten zijn. Maar Elia vindt vindt die ondergrondse aanleg te duur.

Met de actie wil Vlaams Belang extra druk zetten op Minister Zuhal Demir, die binnenkort de knoop doorhakt. "We hopen echt wel dat minister Demir haar werk heeft gedaan en gekozen heeft voor die gezonde oplossing zonder overlast", zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul.