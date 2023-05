Vlaams Belang: 'Stop agressieve opkoop landbouwgronden'

Vlaanderen koopt steeds meer landbouwgronden op, via het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt. Met subsidies en dus belastinggeld. Véél belastingsgeld, en dat moet stoppen zegt Immanuel De Reuse, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang uit Roeselare.

Ondermeer in Lichtervelde kocht De Vlaamse overheid via Natuurpunt 30 hectare aanpalende landbouwgronden om te bebossen. En dat tegen een prijs van ruim 11 euro per vierkante meter, terwijl de gangbare prijzen tussen 6 en 8 euro liggen.

"Vlaanderen heeft in Lichtervelde 3,4 miljoen euro veil voor extra bos op wat nu nog landbouwgrond is: via een openbare verkoop is 113 000 euro geboden, terwijl de gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond in Vlaanderen 77 000 euro is. Jonge landbouwers kunnen niet op tegen deze woekerprijzen. Dit moet stoppen", zegt De Reuse. "Die agressieve opkooppolitiek van de Vlaamse regering, het beleid van minister Zuhal Demir, zaai onrust in landbouwkringen. In plaats van een bondgenoot te zijn van de landbouw, is de Vlaamse regering de vijand van onze landbouwers".

Landbouwschepen Moorslede: "bebos de bermen van snelwegen"

Ook in Moorslede worden met regelmaat van de klok landbouwgronden opgekocht om te bebossen. Het Agentschap Natuur en Bos ligt al jaren op de loer, om een meer aaneengesloten gebied te creëren. Het tast overal af om gronden in bezit te krijgen: wanneer een landbouwer overlijdt, maar het legt ook al de hand op nog in gebruik zijnde gronden die nog door pachters bewerkt worden. Een tiental landbouwbedrijven is betrokken bij de opkoop en bekijkt de gang van zaken met lede ogen aan.

Ook landbouwschepen Geert Vanthuyne, zelf een boer, trekt aan de alarmbel: Mijn landbouwershart bloedt als je ziet wat hier gebeurt. We zitten hier met bijna 60 hectaren die naar het ANB gaat. Waardevolle grond om voedsel te kweken, we zitten hier vlakbij de REO-veiling. Als je langs de autostrade rijdt, welke bebossing daar nog kan gebeuren. Er liggen daar misschien nog duizenden hectaren grond te wachten dat ze eerst die gronden beplanten vooraleer onze waardevolle landbouwgrond te nemen".

Veel valt blijkbaar niet in te brengen tegen de koopwoede van de Vlaamse overheid: "Wij staan machteloos. We hebben als gemeente proberen te onderhandelen om met de VLM een tiental hectare van de geviseerde gronden aan te kopen. En dat als ruilgrond om een buffer te maken ter compensatie dat die landbouwer kan voldoen aan het mestactieplan. Dat kan zelfs niet. Het ANB heeft alle voorkooprechten", aldus Vanthuyne.

West-Vlaanderen maar 2,3 procent bebost

Onze provincie is goed voor zowat de helft van alle aangekochte landbouwgronden: vorig jaar ging het al om 200 hectare, wat vier keer zo veel is als drie jaar eerder.West-Vlaamse landbouwgronden om te bebossen kostten de belastingbetaler vorig jaar 15 miljoen euro. In 2023 gaat 90 procent van het aankoopbudget naar onze provincie. Die heeft met 2,3 procent van de beschikbare oppervlakte de laagste bebossingsgraad van ons land.