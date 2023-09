Vlaams Belang Kortrijk dient deontlogische klacht in en vraagt vrijgave beelden

Oppositiepartij Vlaams Belang ziet in de berichtgeving rond de aanwezigheid van Vincent Van Quickenborne op camerabeelden, de avond/nacht van het plasincident, voldoende grond om een deontologische klacht in te dienen.

De partij vraagt opnieuw de vrijgave van de beelden en wil het stadsbestuur interpelleren op de gemeenteraad.

Op 14 augustus liep een verjaardagsfeest bij Van Quickenborne thuis uit de hand. Drie van zijn gasten plasten tegen een (lege) politiecombi die in de buurt geparkeerd stond. Sinds de bedreigingen die de minister van justitie ontving uit het misdaadmilieu, houdt politiezone Vlas een oogje in het zeil. De minister zelf veroordeelde het gedrag van zijn gasten en zei dat hij niet op de hoogte was. Maar vandaag zou uit de videobeelden blijken dat gasten niet alleen meermaals tegen de combi plasten. Van Quickenborne zelf is ook te zien op de camerabeelden. Niet al plassend of op het moment dat gasten aan het plassen zijn. Wel leunt hij achterover en doet hij alsof hij plast, meldt VRT.

Positie als minister en waarnemend burgemeester mogelijk onhoudbaar

" Op basis van verschillende bronnen blijkt dat Vincent Van Quickenborne (Open VLD) niet het hele verhaal vertelde over de 'combiplassers' aan zijn woning," besluit Vlaams Belang in een persbericht. “Als blijkt dat Van Quickenborne meer gedaan heeft en meer wist en dus gelogen heeft, dan verandert dat grondig de zaak”, reageert Kamerlid en Kortrijks fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Zijn positie als minister en waarnemende burgemeester wordt dan onhoudbaar. Wij starten nu onmiddellijk een deontologische klacht en interpelleren het stadsbestuur aanstaande maandag op de gemeenteraad." Vlaams Belang Kortrijk herhaalt ook opnieuw de vraag om de camerabeelden eindelijk vrij te geven.

Vlaams Belang Kortrijk formuleert nu, op basis van de verdere onthullingen, een klacht tegen Van Quickenborne op basis van de deontologische code van de Kortrijkse gemeenteraad. “Als de feiten, zoals weergegeven door de VRT, kloppen dan zijn er duidelijk meerdere deontologische regels overtreden door Van Quickenborne. Dat vormt voor ons voldoende basis voor een klacht”, zegt Vermeersch. “Als blijkt dat Van Quickenborne meer gedaan heeft en meer wist, dan heeft hij overduidelijk gelogen en dan kan hij niet langer geloofwaardig functioneren als minister en titelvoerend burgemeester. Dan moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn politieke conclusies trekken.”