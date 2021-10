Vlaams Belang betoogt tegen Kortrijkse mega-moskee

In Kortrijk betoogde vandaag een delegatie van Vlaams Belang samen met enkele omwonenden tegen de bouw van de grootste moskee van Vlaanderen. De boodschap van de extreemrechtse partij is duidelijk: “De grootste moskee van Vlaanderen mag er niet komen, nu niet, nooit niet!”

Vlaams Belang heeft zijn tanden gezet in het dossier van de nieuwe moskee in Kortrijk. Zo'n 250 actievoerders stapten van het Sint-Amandsplein naar de gebouwen van de voormalige Bio Planet in de Brugse Steenweg. Onder hen heel wat omwonenden, die vooral vrezen dat de inplanting van de grootste moskee van Vlaanderen een ongekende verkeers- en parkeerdruk zal veroorzaken in een dicht bewoonde buurt.

Vlaams Belang had al eerder een petitie met 3.000 handtekeningen in de strijd gegooid, maar die werd volgens fractieleider en Kamerlid Wouter Vermeersch door het stadsbestuur van tafel geveegd. Daarom tekende de partij beroep aan bij de provincie West-Vlaanderen. De uitspraak wordt net voor kerst verwacht.