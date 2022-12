Vlaams Belang: “Stadsbestuur Kortrijk wil voor ruim 1,5 miljoen euro per jaar gaan flitsen”

1.575.000 euro, dat is het bedrag dat het stadsbestuur van Kortrijk wil bijeen gaan flitsen om het steeds groter wordend gat in de stadskas op te vullen. Dat zegt Wouter Vermeersch van Vlaams Belang.

“Met verkeerveiligheid heeft dat niets te maken, met het dichtrijden van het gat in de stadskas des te meer”, reageert Vermeersch. Vlaams Belang Kortrijk pleit voor een verkeersveiligheidsfonds. “Steden en gemeenten kunnen voortaan zelf flitsen en daar wil Kortrijk dus stevig munt uit slaan. Uit de saneringsoefening, die het stadsbestuur van Kortrijk afgelopen zomer noodgedwongen moest doorvoeren om de stadskas onder controle te krijgen, werd ons al snel duidelijk dat er fors meer inkomsten zouden worden gehaald uit die flitsboetes”, stelt Vermeersch.

Schepen van financiën Kelly Detavernier reageert: "Op zich verandert er niets voor de inwoners en bezoekers van Kortrijk. Enkel de mogelijkheid dat het nu de stad is die dit kan innen. Voor 2023 spreken we wel maar van 650.000 euro en dit is op onze totale ontvangsten van 245 miljoen slechts 0,2%."