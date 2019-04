VK19: Oproepingsbrief met tijdstip in Oostende

In de loop van de maand mei krijgt iedereen de oproepingsbrief in de bus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op zondag 26 mei. Voor het eerst zal daar in Oostende naast de locatie van het stembureau ook een tijdstip op vermeld staan. ‘Als iedereen dat tijdstip respecteert, zullen de wachttijden aan het stembureau korter zijn’ zegt burgemeester Bart Tommelein.

‘In Oostende stemmen we ook nu weer digitaal. Er worden 71 stembureaus ingericht, verdeeld over 20 kieswijken. We streven naar een 800-tal kiezers per stembureau.’ Net zoals in 2014, zullen er ook tien stembureaus in het Kursaal gecreëerd worden.