VK18: Waelkens moet ruim 2.000 nieuwe sjerpen maken

Gemeenteraadsverkiezingen zondag, dat betekent traditioneel extra drukke tijden voor de firma Waelkens in Oostrozebeke.

Want daar maken ze burgemeesters- en schepensjerps voor heel het land, met de hand, op ambachtelijke wijze dus. Vier dames zijn al de hele week bezig met de voorbereidingen, want vanaf maandag zullen de bestellingen vlot binnenlopen. Ruim .2000 zullen ze er moeten maken: nieuwe sjerpen voor burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden in Vlaanderen en Wallonië.

En alles gebeurt nog met de hand. Een halfuur duurt het om één sjerp te maken, en de kostprijs schommelt tussen 100 en 180 euro. Afhankelijk van de opties die je erbij neemt.

Benedikt Waelkens: “Er zijn verschillende kwasten, zijden kwasten of gouden kwasten, je kan één kiezen met het embleem van je gemeente of niet. Een speciale stof ook die beter draagt. Er zitten daar veel variaties in.”