VK18: Vijf leden van zelfde familie komen op

Tussen de drukke campagnedagen door probeert de familie toch ook nog wat tijd samen door te brengen. En uiteraard gaat het ook dan over politiek. Sigrid Vandenbulcke, 2de plaats provincie: “Tot ergernis van sommige familieleden die daar niet zo mee bezig zijn. Ilse Vandenbulcke, 16de plaats N-VA Wevelgem: “Maar wij kunnen elkaar echt zeggen wat we denken en wat we bedoelen. We zeggen hier dingen die we aan niemand anders zeggen. Bij familie zijn we toch vertrouwelijker.” Filip Daem, schoonbroer- lijstduwer N-VA Wevelgem: “Wij leven politiek, wij ademen politiek, wij komen iedere maand hier samen in het huis van vader Herwijn Vandenbulcke, die er jammer genoeg niet meer bij is. Hij zou ongelooflijk fier zijn op wat wij doen.” Renaat Vandenbulcke is lijsttrekker van N-VA Menen en ook kandidaat-burgemeester.