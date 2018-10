VK18: Van Quickenborne krijgt vertrouwen van de Kortrijkse kiezer

In Kortrijk zijn alle 73 bureaus geteld. De lijst van Vincent Van Quickenborne, Team Burgemeester, is met voorsprong de grootste partij geworden met 31.3 procent. In vergelijking met de score van Open VLD in 2012, gaat het over een stijging van ongeveer 10 procent.

Oppositiepartij CD&V 4.0 wordt de tweede partij in Kortrijk, maar haalt voor de christendemocraten in Kortrijk een historische lage score met slechts 16.8 procent. Dat is maar liefst 16 procent lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Daarachter haalt sp.a 14,4 procent en Vlaams Belang stijgt door naar 12 procent en wordt de vierde partij. N-VA (11,2 procent) en Groen (10 procent) verdelen de rest van de koek in Kortrijk.

De zetelverdeling in Kortrijk maakt duidelijk dat de huidige coalitie (Team Burgemeester, sp.a Kortrijk en N-VA) in principe kan verderdoen, maar burgemeester Van Quickenborne kondigde aan pas morgen over coalitievorming te willen spreken.