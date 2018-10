VK18: Ook eenmanslijsten in West-Vlaanderen

Nog drie keer slapen en dan trekken we met zijn alleen naar de stembus. En ook dit keer kan je in verschillende gemeenten kiezen voor een eenmanslijst.

Dat is onder meer het geval in Bredene, Deerlijk, Houthulst en Ingelmunster. En ook voor de provincieraadsverkiezingen duiken twee solo-initiatieven op. In het kiesdistrict Ieper-Oostende-Westhoek kan je stemmen op het aloude VITAL en nieuwkomer BASS-MASS.

Ieperling Jan Claus neemt al sinds 1988 deel aan de lokale verkiezingen. Maar nu gooit hij zich in de provinciale kiesstrijd, met zijn eenmanslijst BASS/MASS Westhouk, wat staat voor Beweging voor autonome en solidaire samenlevingen.

Jan Claus: "BASS/MASS Westhouk is een autonomistische sociaal-ecologische beweging die streeft naar het zelfbeschikkingsrecht, de emancipatie, en de solidaire zelfredzaamheid van individuen en gemeenschappen. 'Solidaire zelfredzaamheid' is geen zelfredzaamheid in de zin van 'ieder voor zichzelf', maar in de zin van 'help elkaar'."