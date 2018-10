VK18: Hoe liggen de kaarten in Wevelgem?

In aanloop naar de verkiezingen gaan we in alle West-Vlaamse steden en gemeenten de temperatuur opmeten, ook in Wevelgem.

De situatie in 2012

Bij de verkiezingen in 2012 stemt ruim 48% van de Wevelgemnaren op CD&V. In zetels vertaald haalt de partij 18 zetels van de 31 zetels binnen, dat zijn er drie minder dan in 2006, maar CD&V behoudt wel de absolute meerderheid. Opvallend is de score van N-VA die van ruim 3% naar maar liefst zo'n 21% gaat, goed voor zeven zetels. N-VA is daardoor de grootste oppositiepartij. Jan Seynhaeve van CD&V is intussen al meer dan twee ambtstermijnen burgemeester en wil dat graag blijven.

Een coalitie of toch niet?

Het is dus vooral uitkijken hoe N-VA het zal doen in Wevelgem en of er straks een tweede partij zal nodig zijn om te besturen. Burgemeester Seynhaeve en zijn ploeg gaan alvast voor een vierde keer op een rij voor een absolute meerderheid en wie weet. Tussen 2000 en 2006 moest de partij het immers ook al met 17 zetels doen, nadien werden het er 21 en dan opnieuw 18.