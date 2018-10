VK18: Hoe liggen de kaarten in Poperinge?

In aanloop naar de verkiezingen gaan we in alle West-Vlaamse steden en gemeenten de temperatuur opmeten, ook in Poperinge.

De situatie in 2012

In Poperinge houdt de CD&V van burgemeester Christof Dejaegher quasi stand. Coalitiepartner Samen verliest zwaar. Toch verkiezen beiden om opnieuw met elkaar in zee te gaan. Ze hebben samen 14 van de 25 zetels. Een poging van Open VLD om een verbond tegen CD&V te sluiten, mislukt.

De strijd om de sjerp

Op 14 oktober strijden in Poperinge opnieuw zes partijen voor zitjes in de gemeenteraad. CD&V met lijsttrekker Christof Dejaegher hoopt dat zijn beleid beloond wordt met opnieuw elf zetels en liefst nog één meer. Over met wie hij in zee wil, doet hij liever geen uitspraken. “We zijn waakzaam, want we weten wat er zes jaar geleden gebeurd is. Toen probeerden de andere partijen ons buiten spel te zetten.”

Coalitiepartner Samen durft wel namen te noemen. “We hebben een goeie verstandhouding met CD&V,” zegt lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe. “Als de kiezer het toelaat, willen we verder doen met deze huidige coalitie.” Samen is ambitieus en wil vijf zetels halen, dat zijn er twee meer dan nu.

Oppositiepartij Open VLD zegt dat de tandem CD&V-Samen na twaalf jaar versleten is, en dat het tijd is voor een andere aanpak. De partij heeft nu zes zetels maar wil groeien en mee besturen. Op de vraag of lijsttrekker Sabien Lahaye-Battheu opnieuw wil proberen om CD&V buiten spel te zetten antwoordt ze dat ze “bij de vorige verkiezingen aan tafel wou zitten met CD&V maar dat die partij niet eens wilde luisteren.”

Bij de kleinere partijen Groen, Vlaams Belang en N-VA is een status quo een minimum. Vlaams Belang, met lijsttrekker Martine Vanbrabant heeft nu één zetel. Ook Groen, met lijsttrekker Alex Colpaert heeft momenteel één zetel. En N-VA, met lijsttrekker Jean-Marie Blondeel heeft er drie.