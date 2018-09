VK18: Hoe liggen de kaarten in Middelkerke?

In aanloop naar de verkiezingen gaan we in alle West-Vlaamse steden en gemeenten de temperatuur opmeten, ook in Middelkerke.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in Middelkerke is het uitkijken of politicus Jean-Marie Dedecker erin slaagt om zijn grote droom waar te maken. De stamvader van LDD komt enkel en alleen nog op in de kustgemeente en bereidt daar zijn laatste politieke wapenfeit voor. Voor de ploeg van Open VLD en CD&V die nu nog aan de macht is in Middelkerke is het in elk geval een bedreiging. Jean-Marie Dedecker die na zijn verhuis uit Oostende ook de vorige keer al opkwam in Middelkerke haalde immers toen al heel veel stemmen. Tot een coalitie en bestuursdeelname kwam het in 2012 niet. Open VLD ging in zee met CD&V en vormde een coalitie met 3 schepenen voor Open VLD en 2 schepenen voor CD&V. LDD voerde vervolgens zes jaar lang vlijmscherp oppositie. Vooral het dossier rond het nieuwe casino van de badplaats zorgde voor heel wat commotie. Het is afwachten hoe de Middelkerkenaar zal reageren op wat iedereen heeft aangevoeld als een heel complexe bestuursperiode sinds 2012.

2012

Zes jaar geleden stemde Middelkerke als volgt: Open Vld haalde net geen 31 procent en dat was goed voor 9 zetels. De hete adem van nieuwkomer Jean-Marie Dedecker zorgde voor een heel nieuwe verhouding in de gemeenteraad. Lijst Dedecker haalde immers 25 procent en dat was goed voor 7 zetels. N-va haalde 12 procent en dat was goed voor 2 van de 25 zetels. CD&v met toen nog Liliane Pylyser-Dwulf op kop was goed voor 5 zetels en progressief kartel van Geert Verdonck kon met net geen 10 procent twee zetels veroveren. Vlaams belang beet in Middelkerke in het zand en haalde geen zetels.

Storm aan zee

In Middelkerke worden het spannende verkiezingen, want grote liefde tussen de partijen ontbreekt er compleet. Wel wordt er in de badplaats gefluisterd dat Jean-Marie Dedecker zich deze keer veel beter heeft voorbereid en dat er een voorakkoord is om op 14 oktober meteen een gooi te doen naar het besturen van de stad.

Eén van de hete hangijzers in Middelkerke was zeker het casinodossier. De huidige burgemeester voor Open Vld Janna Rommel-Opstaele probeerde een waterdicht dossier te maken om de parel van het Middelkerkse toerisme een nieuwe toekomst te geven. Het kwam al snel tot verdachtmakingen, gerechtelijke onderzoeken, raad van state-procedures en maandenlange vertraging in het sloop- en bouwdossier. De coalitie lag zes jaar lang voortdurend onder vuur van de oppositie.