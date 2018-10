VK18: Hoe liggen de kaarten in Izegem?

In aanloop naar de verkiezingen gaan we in alle West-Vlaamse steden en gemeenten de temperatuur opmeten, ook in Izegem.

De situatie in 2012

N-VA van burgmeester Bert Maertens haalde in 2012 een klinkende verkiezingsoverwinning. De partij kon haar aantal zetels verdubbelen: van 6 naar 12. N-VA gaat in coalitie met SP.A-Groen (7 zetels). CD&V (6 zetels) belandt op de oppositiebanken. Open VLD en Vlaams Belang halen elk 2 zetels.

De strijd om de sjerp

Het was een bewogen politiek jaar in Izegem. Enkele partijen verloren belangrijke kopstukken. In Izegem is de versnippering groot. Nu komen er maar liefst 7 partijen op. Groen stapt uit het kartel met SP.A en komt alleen op. En gewezen SP.A-schepen Kurt Grymonprez trekt met zijn nieuwe partij Stip naar de kiezer. N-VA wil voortdoen op hetzelfde elan en opnieuw besturen. Ook SP.A toont dezelfde ambitie maar vraag is of dit nog samen zal kunnen na enkele incidenten de afgelopen jaren. Bij CD&V willen ze na zes jaar oppositie opnieuw in het stadsbestuur stappen. Ook Open VLD vindt dat de tijd rijp is om het beleid mee te helpen bepalen. Groen zal gelukkig zijn met 3 zetels. En Vlaams Belang hoopt op 3 of zelfs 4 zetels.