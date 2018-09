VK18: Hoe liggen de kaarten in Blankenberge?

In aanloop naar de verkiezingen gaan we in alle West-Vlaamse steden en gemeenten de temperatuur opmeten, ook in Blankenberge.

In Blankenberge trekken zeven partijen naar de kiezer, maar de twee grootste kandidaten voor de sjerp zijn Open VLD-lijsttrekker Ivan De Clerck en N-VA-frontvrouw Daphné Dumery. De Clerck nam eerder deze legislatuur het roer over van Patrick De Klerck en het is afwachten hoe sterk de nieuwe burgemeester zal scoren.

Hoe was het in 2012?

In 2012 blijft Open VLD de grootste partij in Blankenberge. Ook N-VA en sp.a scoren sterk. De liberalen kiezen eerst voor sp.a als coalitiepartner. N-VA, CD&V en Vlaams Belang bezetten de oppositiebanken. Maar de chemie tussen Open VLD en Sp.a raakt zoek. De liberalen dumpen de socialisten en besturen verder met N-VA. Bovendien zet burgemeester Patrick De Klerck in 2017 een stap opzij. Zijn collega-Open VLD’er Ivan De Clerck neemt de sjerp over.

Wat staat er op het spel?

Deze legislatuur is er veel te doen rond het imago van de badplaats. Het stadsbestuur wil dat opsmukken en investeert fors in een nieuwe stijl en een nieuw logo. Al is niet iedereen even enthousiast. Sommigen vergelijken het nieuwe stadslogo met het symbool van Adidas, anderen vinden het dan weer wel geslaagd. Oppositiepartijen CD&V en sp.a zien ook andere prioriteiten : Blankenberge moet volgens hen meer inzetten op het product en minder op de verpakking.