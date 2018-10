VK18: Francis Benoit strijkt burgemeestersbonus op in Kuurne

In Kuurne zijn alle bureaus geteld. De CD&V van burgemeester Francis Benoit haalt een sterke score met 41 procent van de stemmen, een stijging van meer dan 13 procent. De christendemocraten halen zo 10 zetels. In onze verkiezingsshow liet Benoit weten verder te gaan in de huidige coalitie met N-VA en sp.a-Groen.



Grote verliezer is Nieuw Kuurne/VLD, dat in 2012 nog de grootste partij was in Kuurne. Gedeputeerde Carl Vereecke droomde van de sjerp in Kuurne, maar zijn partij verliest 9 procent en komt uit op 22.4 procent, goed voor 5 zetels.

N-VA en Sp.a-Groen zitten in elkaars buurt met 19 en 17.7 procent, allebei goed voor 4 zetels.