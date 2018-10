VK18: Emmily Talpe wordt burgemeester van Ieper

Zij haalt 3.904 persoonlijke voorkeurstemmen, waarmee ze in Ieper stemmenkampioen is geworden. CD&V verhuist dus vanaf 1 januari naar de oppositiebanken en dat mag gerust historisch genoemd worden. "Het was lang tellen en afwachten, maar zodra het mathematisch mogelijk bleek, zijn we gaan samenzitten met sp.a en N-VA, en hebben we elkaar snel gevonden", aldus Emmily Talpe.

CD&V moest het doen zonder stemmenkanonnen als Jef Verschoore, Dominiek Dehaene, Jan Durnez en uiteraard Yves Leterme. Het was ook voor het eerst dat CD&V en N-VA niet in kartel opkwamen. En dat kreeg lijsttrekker voor CD&V Katrien Desomer niet gered. De nieuwe coalitie bezit 17 van de 31 zetels. CD&V blijft de grootste met tien zetels.

Huidig burgemeester Jan Durnez (CD&V) verdwijnt op 1 januari uit de Ieperse gemeenteraad. Hij is wel verkozen met 969 voorkeurstemmen, maar ook zijn dochter Miet, die voor het eerst opkomt, raakte verkozen met 772 voorkeurstemmen. Omdat vader en dochter niet samen kunnen zetelen in de gemeenteraad, heeft Jan Durnez beslist om een stap opzij te zetten, zodat zijn dochter kan zetelen.

Resultaten

In Ieper is CD&V de grootste partij met 28,7% van de stemmen. Open Ieper stijgt fors, met 11,6% naar 24,4%. Sp.a blijft steken op 16,2%. N-VA, die voor het eerst alleen op komt, haalt 11,4%. Groen doet het goed en haalt bijna 10 %, net als Vlaams Belang.

Naar zetelverdeling toe betekent dat 10 zetels voor CD&V, 9 voor Open VLD (+4), 5 zetels voor sp.a (idem), 3 voor N-VA, 2 voor Groen (+1) en 2 voor Vlaams Belang (idem).