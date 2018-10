VK18: CD&V verliest in Zwevegem, Lijst Burgemeester gaat vooruit

De verkiezingsresultaten lopen ook in Zwevegem geleidelijk aan binnen.

In Zwevegem zijn zes van de tien bureaus geteld. Lijst Burgemeester, van Marc Doutreluigne, gaat er stevig op vooruit en haalt voorlopig 28.3 procent.

CD&V, in 2012 nog de grootste, zakt terug tot 25.4 procent.

Coalitiepartner N-VA boert achteruit in vergelijking met zes jaar geleden en haalt voorlopig 17.7 procent.

Ook sp.a bestuurde mee in Zwevegem de voorbije zes jaar. De partij haalt voorlopig 10.7 procent. Groen springt over de socialisten en wordt in Zwevegem de vierde partij met 12 procent.