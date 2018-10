Eduard Van den Wijngaert uit Blankenberge is niet de oudste kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar met z’n 91 jaar komt hij wel aardig in de buurt.

Eduard baatte vroeger een bekende discotheek uit in Blankenberge, en stapt nu voor het eerst in de politiek. Hij staat op de lijst van N-VA in Blankenberge. Eduard wil weer een bruisend nachtleven in Blankenberge en ook sport staat bij hem hoog op de agenda.