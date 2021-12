Vivesdocenten leren kinderen spelen met klanken

Vier docenten van hogschool Vives in Brugge hebben de speelse app Fonemi ontwikkeld om het fonemisch of klankbewustzijn bij kinderen te verbeteren.

Dat is vooral van belang bij begrijpend lezen. Ze moeten leren klanken in woorden te herkennen, woorden in klanken op te splitsen en klanken in woorden te vervangen. Maar om hen daarbij te begeleiden komen leerkrachten vaak handen te kort.

Naast speelse en kleurrijke oefeningen voor de kinderen, biedt de app ook een overzichtelijk volgsysteem voor de leerkrachten. Op die manier kunnen zij de resultaten van de kinderen op de voet volgen en kunnen ze bijsturen waar nodig. De app kan individueel of klassikaal worden gebruikt. De app werd al getest en bijgestuurd in enkele Brugse basisscholen.