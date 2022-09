Vives telt 14% meer inschrijvingen, alleen interesse voor gezondheidszorg daalt

Vooral de richtingen Handelswetenschappen (+25%), Biotechniek (+18%) en Onderwijs (+18%) doen het goed. Opvallend: De opleidingen verpleegkunde en vroedkunde kennen een daling: verpleegkunde met 16% en vroedkunde met 3%.

Hogeschool VIVES telt ruim 1.250 personeelsleden en 17.000 studenten in de basisopleidingen in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. VIVES beschikt over campussen in vijf steden in West-Vlaanderen: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout.