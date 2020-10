Vives schakelt volgende week over naar code oranje

Alle studenten ontvangen daarover vandaag een mailtje:

"Ook al is het aantal besmettingen op onze hogeschool sinds de start van het academiejaar klein, toch voelen we het als onze maatschappelijke taak aan om op dit moment een versnelling hoger te schakelen. Daarom gaan we vanaf woensdag 21 oktober over naar code oranje, waarbij een aantal verscherpte maatregelen van kracht zullen zijn. We verminderen het aantal verplaatsingen op en naar onze campussen en beperken de bezetting van onze grootste ruimten. Tegelijk willen we, zolang dat veilig kan en mag, in blijven zetten op zoveel mogelijk lessen op onze campussen in kleine groepen. We weten hoe belangrijk het is dat studenten elkaar en hun docenten kunnen blijven zien en lessen op de campussen kunnen blijven volgen. Daarom primeert veiligheid in elk van onze maatregelen, maar het sociaal en emotioneel welzijn van onze studenten en medewerkers heeft bij ons eveneens de hoogste prioriteit."

Extra maatregelen

Welke extra maatregelen worden bij het overschakelen naar code oranje genomen?

In de auditoria (waar 150 of meer mensen kunnen plaatsnemen) wordt de bezetting teruggebracht naar 1 op 5 (voor de andere lokalen verandert er niets aangezien Vives daar al voldeed aan code oranje);

De aanwezigheid van niet-essentiële derden op de campus wordt beperkt.

Enkel die onderzoeksactiviteiten waarvoor aanwezigheid van de onderzoeker(s) op de campus noodzakelijk is, kunnen nog plaatsvinden op de campus.

Inschrijvingen gebeuren enkel digitaal (via inschrijven.vives.be) of op afspraak.

Studentenactiviteiten voor, tussen en na de lessen mogen we niet meer toelaten op de campus;

Een mondmasker is altijd verplicht, op elk moment. Het masker mag enkel af als iemand iets eet of drinkt, en dat alleen als het kan op anderhalve meter afstand van anderen.

"Laten we dit nu samen doen"

"We weten hoe moeilijk dit is, beste studenten. Je studententijd hoort een moment te zijn van veel vrijheid, kansen nemen, veel nieuwe mensen leren kennen en veel nieuwe dingen ontdekken en doen. Dat gaat nu even wat moeilijker, en we begrijpen maar al te goed hoe frustrerend dat is. Maar: door nu even hard op de rem te gaan staan, kunnen we straks gewoon sneller terug naar een situatie waarin besmettingen dalen en waarin weer meer mogelijk wordt. Daarom durven we je te vragen: laten we dit nu samen doen."