VIVES opent belevingsruimte rond artificiële intelligentie: 'Niet weg te denken in ons leven'

Hogeschool VIVES opent een House of AI in Kortrijk, genaamd FLAX. Ze tonen hoe artificiële intelligentie in verschillende toepassingen in ons leven intussen niet meer weg te denken is.

Het gloednieuwe innovatiecentrum ‘Flax’ (Future Learning and Augmented eXperience) laat iedereen op een laagdrempelige manier kennis maken met artificiële intelligentie. Griet Verbeke, Flax House of AI van Hogeschool VIVES: "Wij leggen uit wat AI is aan de hand van games, zodanig dat het heel verstaanbaar is voor de mensen. Er is bijvoorbeeld een game gecreëerd waarbij de bezoekers moeten nadenken en raden wat echt is en wat er door AI gegenereerd is. Om op die manier ook fake news te leren ontdekken."

Zo kan je tijdens de games proberen om de computer te verslaan. "Tijdens sommige spelletjes is dat niet eenvoudig, omdat computers cijfergegevens heel snel kunnen analyseren. Maar er is ook een spel waarin je de waarde van huizen moet schatten. De AI-computer kan dat ook, maar als er bijvoorbeeld een windmolenpark in de wijk komt, weten wij als mensen dat de waarde van dat huis zal dalen. Een computer kan die inschatting (nog) niet maken."

In alle sectoren aanwezig

De belevingsruimte is vooral voor de studenten van VIVES. Sinds drie jaar krijgen ze in elke bacheloropleiding het vak 'immersive technologies', waarin ze artificiële intelligentie en virtuele realiteit leren kennen in hun sector.

Zoals ook de studenten verpleegkunde: "Er is een apparaat waarmee de bloedvaten door de huid kunnen zien. Dat maakt het efficiënter om bloed te prikken, want dat is niet altijd gemakkelijk", legt Emma Vandorpe uit. "Nu denk ik wel niet dat AI ooit ons beroep helemaal kan overnemen. Patiënten willen nog altijd het menselijk contact om bijvoorbeeld een diagnose te communiceren."

Maar ook verenigingen, scholen of bedrijven kunnen er veel bijleren. "Bedrijven weten meestal wel wat artificiële intelligentie is, maar kunnen niet altijd die vertaalslag maken van ‘what’s in it for me?’. We zijn hier met een team van onderzoekers, docenten, van mensen die dienstverlening doen, zowel binnen VIVES als bij de KULeuven campus KULAK, dus wij kunnen die bedrijven verder gaan begeleiden om AI te implementeren."

Hoewel het allemaal mooi klinkt, zijn er ook gevaren aan AI, waar ze ook hier bij stil staan in een zelfreflectieruimte. Denk maar aan privacy. "Weten wij eigenlijk wel wat er allemaal bewaard wordt van ons? Hoe gaat de overheid om met al die gevaren die op ons af komen? En daarom is het belangrijk dat ook de bezoeker inzicht krijgt in al die gevaren om zelf bewuste keuzes te gaan maken."

House of AI bevindt zich in het oude vlasmuseum langs de Etienne Sabbelaan in Kortrijk. De officiële opening staat in september gepland.