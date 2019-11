VIVES ontwikkelt bordspel rond klimaatverandering

Het spel kadert in het Europees project BioBoost en is gemaakt voor leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs. VIVES stelt het spel gratis ter beschikking van scholen. Daarmee wil VIVES jongeren bewustmaken en kennis bijbrengen rond het klimaat.

In samenwerking met onder andere Inagro en ILVO, alsook partners uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk, ontwikkelde hogeschool VIVES het bordspel "Save Our Planet". Daarmee wil de hogeschool de bewustwording vergroten van jongeren en hen ook de nodige kennis rond het klimaat bijbrengen. Leerkrachten kunnen het spel integreren in bepaalde lessen. Leerlingen worden via een kant-en-klare leermodule van 2 lesuren voorbereid om het spel te spelen. Het spel test de kennis van de leerlingen door middel van 83 verschillende meerkeuzevragen over onder andere voedselverspilling, ecologische voetafdruk en waterverbruik.

VIVES stelt het bordspel gratis ter beschikking van scholen. Momenteel hebben al een 15-tal scholen meer dan 100 spellen gereserveerd. Scholen kunnen nog contact opnemen via saveourplanet@vives.be indien ze interesse hebben in het spel. Scholen kunnen gebruik maken van verschillende spellen. Er zijn 500 spellen beschikbaar. Na de herfstvakantie start de verspreiding van de spellen.