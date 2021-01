'Viva Boma' wint Box Office Award

De vierde langspeelfilm, gebaseerd op de populaire televisieserie F.C. De Kampioenen, ging op 10 december 2019 in première. "In een jaar waarin de cinema's nauwelijks open waren, was het voor de Ensors des te belangrijker om de bioscoopsector in de kijker te zetten. Nu is het hoopvol uitkijken naar een heropstart in 2021, met leuke familiefilms. De film werd gerealiseerd in samenwerking met de Aalsterse carnavalsvereniging AKV De Lodderoeigen. Zij mochten in overleg met het productieteam van Verheyen de kostuums en attributen mee ontwerpen. 'Viva Boma!' is de laatste productie met Johny Voners, beter bekend als Xavier Waterslaeghers, die enkele maanden na de première overleed.

Regisseur Jan Verheyen werd door Michaël Pas verrast met de Ensor toen hij te gast was in de Cinema Canvas studio.