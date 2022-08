Vissterfte: Pomp belucht vijver in 't Veld

In het provinciedomein ’t Veld in Ardooie moeten enkele ingrepen helpen om de vissen te redden. Ook daar vormt de droogte en het lage waterpeil een bedreiging.

Een grote pomp op de visvijver zorgt er nu voor dat het water voldoende belucht wordt zodat de vissen voldoende zuurstof krijgen. Door de lage waterstand was er in de vijver ook een natuurlijke dam ontstaan. Een aannemer heeft intussen een bres gemaakt zodat de vissen weer van de kleinere naar de grote vijver kunnen zwemmen. Het was N-VA provincieraadslid Kurt Himpe uit Izegem die vorige week aan de alarmbel trok.