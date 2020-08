Vissterfte op Boven-Schelde door hevige neerslag

Oorzaak was de hevige neerslag op korte tijd die veel afval meesleurde in beken en pompstations die het vervuilde water niet op tijd konden slikken, waardoor het lokaal overliep in de rivieren. "Dergelijke situaties zijn niet te voorkomen", klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. "De stortbuien van het afgelopen weekend waren zeer plaatselijk en het was moeilijk te voorspellen waar er precies veel neerslag ging vallen", zegt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg.

Onder meer op de Schelde in Kerkhove stierven vissen door een daling van het zuurstofgehalte. "We hebben samen met de brandweer zuurstof in het water gepompt om het zuurstofgehalte terug te doen stijgen." Sinds zondagavond is het zuurstofgehalte opnieuw op peil en is men dan ook gestopt met het pompen van zuurstof in het water. "Aangezien het gaat over lokale vissterfte op beperkte locaties en het eigenlijk gekoppeld is aan de zware regenval van de afgelopen dagen, is dergelijke situatie niet te voorkomen of te vermijden", klinkt het nog. "Dit weekend hebben we vooral ingezet op het redden van de vispopulatie. In de loop van de komende dagen zullen we een beter zicht krijgen over hoeveel vis het gaat, maar het is zeker niet te vergelijken met bijvoorbeeld de ecologische ramp door de bietenpulp in april. Deze vissterfte nu is lokaal en beperkt."