Vissterfte Brugge wellicht door kapotte leiding

De massale vissterfte in de Brugse Ringvaart en het kanaal Gent-Oostende is wellicht veroorzaakt door een kapotte leiding. Een product uit veevoer is in de riolering terecht gekomen op de site van Aveve in Aalter.

In totaal is zo’n 3 ton dode vis uit het water gehaald. Door een lek in een toevoerleiding is 'vinasse' in het kanaal terecht gekomen. Dat is een natuurlijk restproduct van bieten dat in veevoeders gebruikt wordt.

'Ongeluk, geen illegale lozing'

Het gaat dus niet om een illegale dumping, maar wel om een ongeluk. Intussen heeft Aveve alle maatregelen genomen om een nieuw lek te voorkomen.

Het is wel nog wachten op het rapport van de milieu-inspectie om honderd procent zeker te zijn dat de vissterfte veroorzaakt is door vinasse.

Sinds vorige zondag zijn er geen dode vissen meer aangetroffen in het water.

