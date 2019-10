Het incident vond plaats op 5 maart 2018. Een vrachtschip sloeg alarm, nadat het bijna op het vissersschip was gebotst. Het schip was al kilometers lang in tegenovergestelde richting aan het varen. Daarnaast trok het ook zijn sleepnetten voor en lag hun communicatieapparatuur uit. Het Belgisch marineschip Pollux slaagde er uiteindelijk in om het schip te onderscheppen.

Op de correctionele rechtbank werd de man en zijn firma veroordeeld tot 1.200 euro boete.