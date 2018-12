Vissers mogen minder tong en kabeljauw vangen

Elk jaar bepalen ze voor de belangrijkste vissoorten de maximale hoeveelheid vis die jaarlijks mag worden bovengehaald. Kabeljauw blijft het op onze visgronden moeilijk hebben.

Van andere belangrijke soorten als tarbot, griet, rog, zeeduivel en tongschar gaan de quota omhoog. Toch verwacht de Rederscentrale, die de belangen van onze vissersvloot op de Europese Visserijraad verdedigde, een moeilijk jaar. In 2019 wordt de landingsplicht ingevoerd waarbij ondermaatse vis niet langer mag teruggegooid worden. De Rederscentrale vreest ook voor de gevolgen van een harde Brexit.

"Het behouden van duurzame visbestanden is voor mij belangrijk, dit betekent dat er bij een gezond bestand van een vissoort niet meer opgevist wordt dan er opnieuw aangroeit. Ik ben tevreden dat wij, dankzij de inspanningen van onze vissers, in de meeste gebieden erin geslaagd zijn dit niveau nu of binnenkort te bereiken. Bij kwetsbare bestanden blijven we extra voorzichtig", aldus Vlaams minister van Visserij Joke Schauvliege