Visser hangt schadeclaim van 17 miljoen euro boven het hoofd

De schipper heeft in 2018 de peperdure Nemo Link - stroomkabel in de Noordzee tussen België en het Verenigd Koninkrijk doorgevaren. Hij deed dat voor de kust van Nieuwpoort, tijdens de werken aan de kabel. Vandaag werd de zaak deels behandeld voor de correctionele rechtbank in Veurne. Volgens de procureur was de plaatsing van de kabel uitvoerig aangekondigd via berichten aan zeevarenden. De schipper was niet bereikbaar op de voorziene VHF–kanalen en slechts nadat vuurpijlen werden afgeschoten kon er communicatie plaatsvinden. Niettemin zou hij anderhalf uur later toch de kabel beschadigd hebben. Een burgerlijke partij zou alvast een schadeclaim hebben van 17 miljoen euro. De zaak wordt verder behandeld op 19 maart.