Vissen lokken met geluiden, het kan, en het werkt

Vissen lokken met geluiden onder water. Het is één van de opvallendste resultaten van een proefproject om te innoveren in de visserijsector. Het project is in Oostende voorgesteld. Wetenschappers willen tonen ook aan dat er met innovatieve visserij- en loktechnieken veel meer mogelijk is.

Jasper Van Vlasselaer, visserijonderzoeker ILVO Oostende: "Muziek en geluid gebruiken we onder water. We hebben dus luidsprekers gebouwd waarmee we voedingsgeluiden, zeg maar het gekraak van krabben afspelen, want dat lokt vissen. We hebben ook ledlichtjes, die we verschillende kleuren kunnen geven en we kunnen die laten knipperen, afhankelijk van welke soorten we willen aantrekken."

Het zijn maar enkele voorbeelden waarmee de zeeboerderij experimenteert. Met de kweek van mosselen en oesters staat de Colruytgroep op een zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort al heel ver, maar er wordt ook gezocht naar technieken om meer duurzaam inktvissen, krabben en zelfs zeetong te lokken met ... bananen. In Oostende kwam ook Minister Van Quickenborne luisteren naar de mogelijkheden voor de toekomst.