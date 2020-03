Visprijzen gekelderd door sluiting restaurants

Vooral de betere soorten als tong als tarbot brengen door de sluiting van de restaurants heel wat minder op. Een aantal reders beslisten om voorlopig niet meer uit te varen naar de verre visgronden tot de visprijzen weer beter zijn.

Over alle vissoorten samen is er een daling tot veertig procent. Supermarkten en viswinkels zijn nog open, maar door de strengere voorzorgsmaatregelen is er blijkbaar ook minder vraag naar vis. Bovendien hamsteren de mensen tegenwoordig liever in droge voeding. Zolang de prijzen laag zijn, schakelt een aantal reders nu al over op het jaarlijks groot onderhoud van hun vaartuig.

Ieder nadeel heeft zijn voordeel. En dat betekent dat de consument minder betaalt voor zijn visje Vorig jaar voerde de Vlaamse vissersvloot ruim 19.000 ton vis aan met een waarde van net geen 81 miljoen euro.