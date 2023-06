Vis van het jaar is schartong

De vis van het jaar is de schartong. Dat heeft Vlaams Minister van Visserij Hilde Crevits in Zeebrugge bekend gemaakt.

De verkiezing van vis van het jaar is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

Vorig jaar viel de keuze op garnaal, nu is het dus schartong, een ondergewaardeerde vissoort, die in de zomer- en herfstmaanden op zijn best is, en momenteel vooral geëxporteerd wordt. Schartong is een bijvangst van de Belgische tongvisserij. “Het is een vis die terecht nog meer promotie verdient en waar veel van onze bekende koks graag mee aan de slag gaan,’ zegt Vlaams minister Crevits.

Schartong is een platvis en familie van de tarbot. De soort wordt vooral opgevist als bijvangst van de tong. Onze vissers spreken ook over de Schotse Schulle, omdat ze vaak voor de Schotse kust wordt gevangen.