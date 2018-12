Virtuele tocht analyseert reactie kinderen in verkeer

Ze fietsen op rollen met een Virtual Reality Bril op hun neus. De vakgroep bewegingswetenschappen van de Universiteit Gent wil zo nagaan hoe kinderen zich gedragen in het verkeer en hoe ze reageren op gevaarlijke situaties. Het experiment registreert de oogbewegingen en analyseert zo hoe kinderen reageren en naar wat ze kijken. Want hun kijkgedrag verschilt van dat van volwassenen. Kinderen laten zich bijvoorbeeld makkelijker afleiden.

Verkeerslessen

De UGent test in totaal zo’n 200 leerlingen uit verschillende scholen. De bevindingen moeten leiden tot een sensibiliseringscampagne en een app, die scholen dan kunnen inzetten in verkeerslessen. Bedoeling is uiteindelijk dat meer kinderen met de fiets naar school gaan, want sommigen zijn daar nu te bang voor.