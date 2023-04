Wie graag eens wil golfen op het wereldberoemde golfterrein St Andrews in Schotland moet daarvoor niet naar Schotland afreizen. De Wellington Golf in Oostende is uitgerust met een installatie waardoor je virtueel op één van de oudste golfbanen ter wereld kan spelen.

Elf afslagplaatsen op de Wellington in Oostende zijn uitgerust met een 'top-tracer', een installatie met schermen en berekeningsvlagjes die elke afslag perfect registreren. Zo kan je virtueel spelen op twintig bekende golfbanen in de wereld. Een paar van deze locaties zijn bijvoorbeeld St Andrews en Gleneagles in Schotland en Pebble Beach in de Verenigde Staten.