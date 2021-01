Viroloog Johan Neyts: 'Eind dit jaar naar een min of meer normaal leven'

Professor Johan Neyts uit Blankenberge werkt als viroloog aan de universiteit in Leuven en is nauw betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek rond Covid 19 en varianten.

De Britse variant is de jongste dagen in opmars in West-Vlaanderen, zij het nog in beperkte mate. Johan Neyts is ervan overtuigd dat we het onder controle kunnen krijgen en vermijden dat we een nieuwe pandemie bovenop de bestaande pandemie krijgen.

Britse variant

De Britse variant, die nu in verschillende West-Vlaamse gemeenten, woonzorgcentra en scholen opduikt, is tot 50 procent besmettelijker omdat het virus gemuteerde uitsteeksels heeft, die zich beter aanhechten aan onze cellen. Concreet zal 1 geïnfecteerde mens niet 2, maar 3 andere mensen besmetten, die op hun beurt weer anderen ziek maken. Johan Neyts: 'Op 4 cycli zit je in plaats van 1 persoon die 16 mensen infecteert, aan 1 persoon die 81 mensen infecteert. Anderzijds is het zo dat die variant, omdat die gemakkelijker verspreidt, dat die dominant zou kunnen worden op de huidige variant en meer en meer een impact heeft op de epidemie. En dat we eigenlijk een pandemie krijgen bovenop de pandemie.'

Andere varianten

Professor Neyts is optimistisch en gelooft dat we de verspreiding van de Britse variant kunnen indijken. Het vaccin werkt ook tegen de mutatie. Maar er komen wellicht meer mutaties en varianten op ons af. Johan Neyts: 'Vandaar dat het van belang is dat mensen niet meer reizen als het niet absoluut noodzakelijk is en dat we anderzijds zorgen dat hetgeen nu nog aan het circuleren is, dat we dat efficiënt kunnen oppikken.'

Eind dit jaar naar normaal leven

Het coronavaccin moet wel de tijd krijgen om ons afweersysteem te trainen en het geheugen van het afweersysteem te activeren. Johan Neyts: 'Als de vaccinaties breed kunnen worden uitgevoerd in 2021, dan gaan we naar het eind van 2021 terug naar een min of meer normaal leven.'