Vind de weg in het Maïsterplan in Damme

Zo snel als mogelijk de uitgang vinden tussen het maïs, da's de bedoeling in het Maïsterplan in Damme. Janne en haar man namen enkele jaren geleden de boerderij over van haar ouders en bliezen het doolhof nieuw leven in.

In de boerderij die vroeger van haar ouders was, maakten ze elke zomer een maïsdoolhof. "Ik heb daar altijd heel goeie herinneringen aan over gehouden", vertelt Janne.

Tekeningen

Elk jaar opnieuw maken Janne en haar man een tekening voor het doolhof. Machines zaaien daar dan maïs in.

"De eerste jaren moesten we met paal en touwtjes beginnen, ondertussen is dat allemaal technologisch geavanceerd zodat de machines weten waar ze mogen zaaien en waar niet. We proberen het elk jaar uitdagend te maken, maar ook niet te uitdagend want de maïs groeit nog doorheen het seizoen. Eind augustus ben je echt je oriëntatiegevoel kwijt.

En wie uiteindelijk de uitgang vindt, kan nadien genieten van een hapje en een drankje.