Deze ochtend maakt Vincent van Goemaere het nieuws zelf bekend via Twitter. Na drie jaar stopt hij als voorzitter van Cercle Brugge.

Hij wil zo een nieuwe wind in de ploeg laten waaien. Een nieuwe voorzitter kan nieuwe impulsen geven die het succes van Cercle Brugge op termijn kunnen garanderen, meldt de club aan Sporza.

10 jaar actief bij de club

Vincent Goemaere was tien jaar lang actief bij Cercle Brugge. Sinds 2013 als lid van de Raad van Bestuur, in januari 2020 werd in voorzitter.

Wie de opvolger wordt van Vincent Goemaere is nog niet bekend.