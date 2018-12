VillaVip voor mensen met beperkingen

In Bredene is een VillaVip-woning voorgesteld, een hedendaagse woning waar mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking samenwonen met een zorgkoppel, waarvan ten minste één lid een professionele zorgverstrekker is.

Het is een initiatief van de organisatie VillaVip die ook in Herzele een dergelijke woning heeft gebouwd. Een derde is in aanbouw in Wondelgem en binnenkort starten ook bouwwerken in Wevelgem, Brugge en Westende.

In een VillaVip wonen zorgbehoevenden samen met de zorgverstrekkers in een huiselijke omgeving. Als zorgpionier wil Villa VIP een antwoord bieden op de groeiende vraag naar kleinschalige woningen waar eigen regie, kwaliteit van leven en een persoonlijke ondersteuning centraal staan.

Integratie

De bewoners koken en eten samen, gaan naar een dagbesteding of blijven thuis terwijl er steeds iemand aanwezig is om een luisterend oor te bieden of een activiteit te organiseren. Omdat het belangrijk is dat de bewoners deel gaan uitmaken van de lokale gemeenschap liggen de woningen steeds op wandelafstand van de stads- en gemeentekern.