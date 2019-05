Villa Madiba telt 24 studio's voor mensen met grote zorgvraag

In Avelgem begint straks de bouw van Villa Madiba, een woonproject voor mensen met een beperking. 'Groep Ubuntu X 8K' zal er instaan voor de zorg.

Het nieuwe woonproject komt in de Bevrijdingslaan, met 24 studio’s met elk een aparte ingang en terras, en eigen sanitair. Er zullen drie gemeenschappelijke ruimtes zijn, met keuken en leefruimte, en uitzicht op een binnentuin. De bewoners krijgen er dag en nacht begeleiding. Villa Madiba opent wellicht eind volgend jaar de deuren, het ligt vlakbij de andere activiteiten van 'Groep Ubuntu X 8K'.

“We merken dat de vraag naar woningen, zeker voor mensen met een intensieve zorgvraag, groot is. Met de verschillende partners willen we met dit woonproject een uniek en innovatief antwoord bieden in onze regio”, aldus Petra Vercruysse, algemeen manager van Groep Ubuntu x 8K.