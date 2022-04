Het vikingschip heet ‘Fenrir’ en het is twaalf jaar geleden gebouwd door tachtig jongeren uit de regio Genk, als jeugdwelzijnsproject. De boot is een verkleinde replica van het Noorse Gokstadschip uit de 9de eeuw, en is 10 meter lang en 2 en een halve meter breed. In de drakkar kunnen 10 roeiers en vier extra bemanningsleden plaatsnemen. De nieuwe eigenaar wil de vikingboot weer op zee laten varen, en verhuren aan scholen en verenigingen.