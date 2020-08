Vijver domein d'Aertrycke wordt gebaggerd

De vijver van het provinciaal domein d'Aertrycke in Torhout is drooggelegd voor baggerwerken.

Dat is nodig om het visbestand meer kansen te geven, want door het slib is het water in de vijver niet diep genoeg meer. Uit de grote en kleine vijver wordt 17.000 kubieke meter slib verwijderd.

Uit de kleine vijver werd al 10.000 kubieke meter slib gebaggerd en gestort op een nabijgelegen akker. Daar zal het ingeploegd worden. Uit de vijvers werd onder meer ruim 900 kilogram karper gehaald die tijdelijk een ander onderkomen hebben.

Na de baggerwerken, die nog enkele weken zullen duren, keren het water en de vissen terug.