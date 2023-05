Vijftiger veroordeeld tot 36 maanden cel voor mensensmokkel met valse Italiaanse papieren

De scheepvaartpolitie onderschepte van 2017 tot 2019 tot zes keer toe mensen uit de Italiaanse regio Toscane voor feiten van mensensmokkel. Vanuit de haven van Zeebrugge probeerden ze telkens om Albanezen met valse Italiaanse papieren op een ferry richting Engeland te krijgen.

Schuld aflossen

De onderschepte mensen zijn nu allemaal veroordeeld voor mensensmokkel, maar het onderzoek spitste zich daarna toe op de kopstukken achter de feiten. Op 12 mei 2021 werd een Albanees veroordeeld tot vijftig maanden cel. De spilfiguur zorgde ervoor dat de migranten in Engeland op cannabisplantages en in carwashes werkten om hun schuld af te lossen.

In datzelfde vonnis werd de Italiaanse vijftiger veroordeeld tot 37 maanden cel, waarvan een maand met uitstel. De vijftiger tekende verzet aan tegen zijn veroordeling, waardoor hij op 5 april dit jaar een nieuw proces kreeg.

Opdrachtgever

Volgens procureur Frank Demeester werd de beklaagde door een chauffeur aangewezen als opdrachtgever van een smokkel. De raadsman van de Italiaanse vijftiger verwees ook naar verklaringen die enkele getuigen aflegden op het kantoor van de Italiaanse advocate van de beklaagde. De man gaf toe dat hij in contact stond met een chauffeur.

Over zijn eigen ritten naar het Verenigd Koninkrijk verklaarde de beklaagde dat hij er familie ging bezoeken. De Italiaan kreeg in het Verenigd Koninkrijk al eens ruim vijf jaar cel voor drugsfeiten. De verdediging vroeg over de hele lijn de vrijspraak.