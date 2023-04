Vijftiger riskeert tien maanden cel voor dodelijk arbeidsongeval in Vlamertinge

Een 58-jarige man uit Vlamertinge moest zich verantwoorden voor de Brugse correctionele rechtbank voor een dodelijk arbeidsongeval. Op het landbouwbedrijf van de beklaagde kwam in juli 2021 een 71-jarige man uit Houthulst onder een schaafmachine terecht.

De feiten speelden zich af op een veld met ijsbergsla in Vlamertinge, een deelgemeente van Ieper. Met een schaafmachine was de gepensioneerde landbouwer onkruid van tussen de gewassen aan het verwijderen. Op een bepaald moment raakte de man bij het verlaten van de tractor een hendel, waardoor de machine toch weer in gang schoot. Voor de zeventiger kwam alle hulp te laat.

Zelfgeknutselde schaafmachine

Het arbeidsauditoraat kwam tot de conclusie dat de zelfgeknutselde schaafmachine niet aan de veiligheidsvoorschriften voldeed. Bovendien bleek het slachtoffer niet gemeld te zijn bij de RSZ. "Ik stel mij dan ook vragen bij de mentaliteit van de beklaagde", zegt arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx.

De verdediging betwistte de feiten niet, maar benadrukte dat de beklaagde en het slachtoffer zich nooit vragen stelden bij de eventuele gevaren van de machine. Daarnaast werd opgemerkt dat de tewerkstelling van de zeventiger door een vergetelheid slechts eenmalig niet gemeld werd bij de sociale zekerheid.

Zwartwerk en huisjesmelkerij

De zoon van de beklaagde liep immers op zijn spruitjeskwekerij al tegen de lamp voor zwartwerk en huisjesmelkerij. In die omstandigheden werd voor het arbeidsongeval 16.000 euro boete en tien maanden cel geëist, eventueel met uitstel. Voor zwartwerk hangt hem nog eens 4.800 euro boete boven het hoofd.

De verdediging vraagt om opschorting van straf. "Ik ben een vriend verloren. Dat is het zwaarste wat mij betreft", vertelt de beklaagde. De rechtbank doet uitspraak op 26 mei.

