Een vrachtwagenbestuurder was de rotonde opgereden om de Knokkestraat in te rijden. Maar daarbij kwam de fietser onder het gevaarte terecht. De chauffeur van de vrachtwagen, een jonge twintiger uit Zwevegem, bleef ongedeerd. Maar de fietser overleefde het ongeval niet en stierf ter plaatse. Of er sprake is van een dodehoekongeval wordt nog onderzocht.

