Duizenden mensen kwamen het spektakel bekijken. Er werd gegokt, gedronken en vanavond wordt er ook gefeest.

Elke dinsdag na de eerste zondag van oktober heeft in Sint-Eloois-Winkel de 'paardekoers aan de Steene Molen', ofwel Winkel Koerse, plaats. Deze paardenkoers werd voor het eerst in 1854 georganiseerd. Een paardenkoers op straat kwam in die tijd wel in meer gemeenten voor, maar dat deze nu nog bestaat is uniek.