Vijftig bewoners geëvacueerd door rookontwikkeling in De Panne

Omstreeks 2.15 uur maandagmorgen heeft het gebrand in een appartement van de residentie 'Westland' langs de Dynastielaan in De Panne.

De brand situeerde zich op de zevende verdieping van het appartementscomplex aan de kant van de Zeedijk. Het appartementsgebouw telt 11 verdiepingen. De brandweer van De Panne, Koksijde en Veurne alsook een ziekenwagen werden ter plaatse gestuurd.

Er ontstond heel wat rookontwikkeling in de gangen en een venster van het appartement waar de brand ontstond sprong zelfs stuk. Omdat het Krokusvakantie was, waren heel wat appartementen bewoond. Er moesten een vijftigtal bewoners hun appartement verlaten. Ze werden opgevangen in een lokaal van de zeilwagenclub op enkele tientallen meters van hun appartement. Ze konden omstreeks 5 uur deze morgen opnieuw naar hun appartement nadat het gebouw geventileerd werd.

De burgemeester van De Panne, Bram Degrieck kwam ook ter plaatse. Hoe en waar precies de brand in het appartement juist ontstond is nog niet duidelijk.